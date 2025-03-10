クォートセクション
通貨 / DRIP
DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares

8.67 USD 0.28 (3.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DRIPの今日の為替レートは、3.34%変化しました。日中、通貨は1あたり8.46の安値と8.70の高値で取引されました。

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DRIP株の現在の価格は？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesの株価は本日8.67です。3.34%内で取引され、前日の終値は8.39、取引量は1749に達しました。DRIPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesの株は配当を出しますか？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesの現在の価格は8.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は-25.52%やUSDにも注目します。DRIPの動きはライブチャートで確認できます。

DRIP株を買う方法は？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesの株は現在8.67で購入可能です。注文は通常8.67または8.97付近で行われ、1749や1.05%が市場の動きを示します。DRIPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DRIP株に投資する方法は？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesへの投資では、年間の値幅7.72 - 17.48と現在の8.67を考慮します。注文は多くの場合8.67や8.97で行われる前に、-1.14%や-18.44%と比較されます。DRIPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesの過去1年の最高値は17.48でした。7.72 - 17.48内で株価は大きく変動し、8.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares(DRIP)の年間最安値は7.72でした。現在の8.67や7.72 - 17.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DRIPの動きはライブチャートで確認できます。

DRIPの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.39、-25.52%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
8.46 8.70
1年のレンジ
7.72 17.48
以前の終値
8.39
始値
8.58
買値
8.67
買値
8.97
安値
8.46
高値
8.70
出来高
1.749 K
1日の変化
3.34%
1ヶ月の変化
-1.14%
6ヶ月の変化
-18.44%
1年の変化
-25.52%
