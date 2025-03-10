- Übersicht
DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
Der Wechselkurs von DRIP hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.46 bis zu einem Hoch von 8.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DRIP heute?
Die Aktie von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) notiert heute bei 8.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.39 und das Handelsvolumen erreichte 2821. Das Live-Chart von DRIP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DRIP Dividenden?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares wird derzeit mit 8.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -26.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DRIP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DRIP-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) zum aktuellen Kurs von 8.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.56 oder 8.86 platziert, während 2821 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DRIP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DRIP-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares müssen die jährliche Spanne 7.72 - 17.48 und der aktuelle Kurs 8.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.39% und -19.47%, bevor sie Orders zu 8.56 oder 8.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DRIP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) im vergangenen Jahr lag bei 17.48. Innerhalb von 7.72 - 17.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) im Laufe des Jahres betrug 7.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.56 und der Spanne 7.72 - 17.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DRIP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DRIP statt?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.39 und -26.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.39
- Eröffnung
- 8.58
- Bid
- 8.56
- Ask
- 8.86
- Tief
- 8.46
- Hoch
- 8.72
- Volumen
- 2.821 K
- Tagesänderung
- 2.03%
- Monatsänderung
- -2.39%
- 6-Monatsänderung
- -19.47%
- Jahresänderung
- -26.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8