DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares

8.56 USD 0.17 (2.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRIP hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.46 bis zu einem Hoch von 8.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DRIP heute?

Die Aktie von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) notiert heute bei 8.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.39 und das Handelsvolumen erreichte 2821. Das Live-Chart von DRIP zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DRIP Dividenden?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares wird derzeit mit 8.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -26.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DRIP zu verfolgen.

Wie kaufe ich DRIP-Aktien?

Sie können Aktien von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) zum aktuellen Kurs von 8.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.56 oder 8.86 platziert, während 2821 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DRIP auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DRIP-Aktien?

Bei einer Investition in Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares müssen die jährliche Spanne 7.72 - 17.48 und der aktuelle Kurs 8.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.39% und -19.47%, bevor sie Orders zu 8.56 oder 8.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DRIP.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

Der höchste Kurs von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) im vergangenen Jahr lag bei 17.48. Innerhalb von 7.72 - 17.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

Der niedrigste Kurs von Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) im Laufe des Jahres betrug 7.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.56 und der Spanne 7.72 - 17.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DRIP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DRIP statt?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.39 und -26.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
8.46 8.72
Jahresspanne
7.72 17.48
Vorheriger Schlusskurs
8.39
Eröffnung
8.58
Bid
8.56
Ask
8.86
Tief
8.46
Hoch
8.72
Volumen
2.821 K
Tagesänderung
2.03%
Monatsänderung
-2.39%
6-Monatsänderung
-19.47%
Jahresänderung
-26.46%
