CotationsSections
Devises / DRIP
Retour à Actions

DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares

8.70 USD 0.31 (3.69%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DRIP a changé de 3.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.46 et à un maximum de 8.70.

Suivez la dynamique Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRIP Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DRIP aujourd'hui ?

L'action Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares est cotée à 8.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.69%, a clôturé hier à 8.39 et son volume d'échange a atteint 684. Le graphique en temps réel du cours de DRIP présente ces mises à jour.

L'action Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares verse-t-elle des dividendes ?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares est actuellement valorisé à 8.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -25.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DRIP.

Comment acheter des actions DRIP ?

Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares au cours actuel de 8.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 8.70 ou de 9.00, le 684 et le 1.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DRIP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DRIP ?

Investir dans Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.72 - 17.48 et le prix actuel 8.70. Beaucoup comparent -0.80% et -18.16% avant de passer des ordres à 8.70 ou 9.00. Consultez le graphique du cours de DRIP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares ?

Le cours le plus élevé de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares l'année dernière était 17.48. Au cours de 7.72 - 17.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 8.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares ?

Le cours le plus bas de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) sur l'année a été 7.72. Sa comparaison avec 8.70 et 7.72 - 17.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DRIP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DRIP a-t-elle été divisée ?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 8.39 et -25.26% après les opérations sur titres.

Range quotidien
8.46 8.70
Range Annuel
7.72 17.48
Clôture Précédente
8.39
Ouverture
8.58
Bid
8.70
Ask
9.00
Plus Bas
8.46
Plus Haut
8.70
Volume
684
Changement quotidien
3.69%
Changement Mensuel
-0.80%
Changement à 6 Mois
-18.16%
Changement Annuel
-25.26%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8