DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
今日DRIP汇率已更改3.34%。当日，交易品种以低点8.46和高点8.70进行交易。
关注Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIP新闻
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- U.S. March Oil Production At New High
- GUSH And DRIP: Leveraged Trading Tools For Oil And Gas Company Bulls And Bears
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- U.S. December Oil Production At All-Time High
常见问题解答
DRIP股票今天的价格是多少？
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票今天的定价为8.67。它在3.34%范围内交易，昨天的收盘价为8.39，交易量达到1749。DRIP的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares目前的价值为8.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.52%和USD。实时查看图表以跟踪DRIP走势。
如何购买DRIP股票？
您可以以8.67的当前价格购买Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票。订单通常设置在8.67或8.97附近，而1749和1.05%显示市场活动。立即关注DRIP的实时图表更新。
如何投资DRIP股票？
投资Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares需要考虑年度范围7.72 - 17.48和当前价格8.67。许多人在以8.67或8.97下订单之前，会比较-1.14%和。实时查看DRIP价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares的最高价格是17.48。在7.72 - 17.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares的绩效。
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares（DRIP）的最低价格为7.72。将其与当前的8.67和7.72 - 17.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DRIP股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.39和-25.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.39
- 开盘价
- 8.58
- 卖价
- 8.67
- 买价
- 8.97
- 最低价
- 8.46
- 最高价
- 8.70
- 交易量
- 1.749 K
- 日变化
- 3.34%
- 月变化
- -1.14%
- 6个月变化
- -18.44%
- 年变化
- -25.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8