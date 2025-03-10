报价部分
货币 / DRIP
DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares

8.67 USD 0.28 (3.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DRIP汇率已更改3.34%。当日，交易品种以低点8.46和高点8.70进行交易。

关注Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DRIP股票今天的价格是多少？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票今天的定价为8.67。它在3.34%范围内交易，昨天的收盘价为8.39，交易量达到1749。DRIP的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares目前的价值为8.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-25.52%和USD。实时查看图表以跟踪DRIP走势。

如何购买DRIP股票？

您可以以8.67的当前价格购买Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票。订单通常设置在8.67或8.97附近，而1749和1.05%显示市场活动。立即关注DRIP的实时图表更新。

如何投资DRIP股票？

投资Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares需要考虑年度范围7.72 - 17.48和当前价格8.67。许多人在以8.67或8.97下订单之前，会比较-1.14%和。实时查看DRIP价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares的最高价格是17.48。在7.72 - 17.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares的绩效。

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares（DRIP）的最低价格为7.72。将其与当前的8.67和7.72 - 17.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRIP股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.39和-25.52%中可见。

日范围
8.46 8.70
年范围
7.72 17.48
前一天收盘价
8.39
开盘价
8.58
卖价
8.67
买价
8.97
最低价
8.46
最高价
8.70
交易量
1.749 K
日变化
3.34%
月变化
-1.14%
6个月变化
-18.44%
年变化
-25.52%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8