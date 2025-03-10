CotizacionesSecciones
DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares

8.67 USD 0.28 (3.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DRIP de hoy ha cambiado un 3.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.46, mientras que el máximo ha alcanzado 8.70.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DRIP hoy?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) se evalúa hoy en 8.67. El instrumento se negocia dentro de 3.34%; el cierre de ayer ha sido 8.39 y el volumen comercial ha alcanzado 1749. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DRIP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares se evalúa actualmente en 8.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -25.52% y USD. Monitoree los movimientos de DRIP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DRIP?

Puede comprar acciones de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) al precio actual de 8.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.67 o 8.97, mientras que 1749 y 1.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DRIP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DRIP?

Invertir en Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares implica tener en cuenta el rango anual 7.72 - 17.48 y el precio actual 8.67. Muchos comparan -1.14% y -18.44% antes de colocar órdenes en 8.67 o 8.97. Estudie los cambios diarios de precios de DRIP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

El precio más alto de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) en el último año ha sido 17.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.72 - 17.48, una comparación con 8.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?

El precio más bajo de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) para el año ha sido 7.72. La comparación con los actuales 8.67 y 7.72 - 17.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DRIP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DRIP?

En el pasado, Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.39 y -25.52% después de las acciones corporativas.

Rango diario
8.46 8.70
Rango anual
7.72 17.48
Cierres anteriores
8.39
Open
8.58
Bid
8.67
Ask
8.97
Low
8.46
High
8.70
Volumen
1.749 K
Cambio diario
3.34%
Cambio mensual
-1.14%
Cambio a 6 meses
-18.44%
Cambio anual
-25.52%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8