- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares
El tipo de cambio de DRIP de hoy ha cambiado un 3.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.46, mientras que el máximo ha alcanzado 8.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIP News
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- U.S. March Oil Production At New High
- GUSH And DRIP: Leveraged Trading Tools For Oil And Gas Company Bulls And Bears
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- U.S. December Oil Production At All-Time High
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DRIP hoy?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) se evalúa hoy en 8.67. El instrumento se negocia dentro de 3.34%; el cierre de ayer ha sido 8.39 y el volumen comercial ha alcanzado 1749. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DRIP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares se evalúa actualmente en 8.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -25.52% y USD. Monitoree los movimientos de DRIP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DRIP?
Puede comprar acciones de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) al precio actual de 8.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.67 o 8.97, mientras que 1749 y 1.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DRIP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DRIP?
Invertir en Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares implica tener en cuenta el rango anual 7.72 - 17.48 y el precio actual 8.67. Muchos comparan -1.14% y -18.44% antes de colocar órdenes en 8.67 o 8.97. Estudie los cambios diarios de precios de DRIP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) en el último año ha sido 17.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.72 - 17.48, una comparación con 8.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares (DRIP) para el año ha sido 7.72. La comparación con los actuales 8.67 y 7.72 - 17.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DRIP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DRIP?
En el pasado, Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.39 y -25.52% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 8.39
- Open
- 8.58
- Bid
- 8.67
- Ask
- 8.97
- Low
- 8.46
- High
- 8.70
- Volumen
- 1.749 K
- Cambio diario
- 3.34%
- Cambio mensual
- -1.14%
- Cambio a 6 meses
- -18.44%
- Cambio anual
- -25.52%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8