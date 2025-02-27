CotaçõesSeções
Moedas / DIVZ
Voltar para Ações

DIVZ: Opal Dividend Income ETF

36.34 USD 0.04 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DIVZ para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.20 e o mais alto foi 36.37.

Veja a dinâmica do par de moedas Opal Dividend Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIVZ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DIVZ hoje?

Hoje Opal Dividend Income ETF (DIVZ) está avaliado em 36.34. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 36.30, e o volume de negociação atingiu 44. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIVZ em tempo real.

As ações de Opal Dividend Income ETF pagam dividendos?

Atualmente Opal Dividend Income ETF está avaliado em 36.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.56% e USD. Monitore os movimentos de DIVZ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DIVZ?

Você pode comprar ações de Opal Dividend Income ETF (DIVZ) pelo preço atual 36.34. Ordens geralmente são executadas perto de 36.34 ou 36.64, enquanto 44 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIVZ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DIVZ?

Investir em Opal Dividend Income ETF envolve considerar a faixa anual 30.36 - 36.66 e o preço atual 36.34. Muitos comparam 1.23% e 7.13% antes de enviar ordens em 36.34 ou 36.64. Estude as mudanças diárias de preço de DIVZ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações The Opal Dividend Income ETF?

O maior preço de The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) no último ano foi 36.66. As ações oscilaram bastante dentro de 30.36 - 36.66, e a comparação com 36.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Opal Dividend Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações The Opal Dividend Income ETF?

O menor preço de The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) no ano foi 30.36. A comparação com o preço atual 36.34 e 30.36 - 36.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIVZ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIVZ?

No passado Opal Dividend Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.30 e 10.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
36.20 36.37
Faixa anual
30.36 36.66
Fechamento anterior
36.30
Open
36.37
Bid
36.34
Ask
36.64
Low
36.20
High
36.37
Volume
44
Mudança diária
0.11%
Mudança mensal
1.23%
Mudança de 6 meses
7.13%
Mudança anual
10.56%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8