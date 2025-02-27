- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DIVZ: Opal Dividend Income ETF
A taxa do DIVZ para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.20 e o mais alto foi 36.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Opal Dividend Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVZ Notícias
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVZ: Active Dividend ETF With Low-Risk Profile
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Six Impossible Things Before Breakfast?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Multi-Asset Positioning In A Trump 2.0 Policy Regime
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DIVZ hoje?
Hoje Opal Dividend Income ETF (DIVZ) está avaliado em 36.34. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 36.30, e o volume de negociação atingiu 44. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIVZ em tempo real.
As ações de Opal Dividend Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Opal Dividend Income ETF está avaliado em 36.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.56% e USD. Monitore os movimentos de DIVZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DIVZ?
Você pode comprar ações de Opal Dividend Income ETF (DIVZ) pelo preço atual 36.34. Ordens geralmente são executadas perto de 36.34 ou 36.64, enquanto 44 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIVZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DIVZ?
Investir em Opal Dividend Income ETF envolve considerar a faixa anual 30.36 - 36.66 e o preço atual 36.34. Muitos comparam 1.23% e 7.13% antes de enviar ordens em 36.34 ou 36.64. Estude as mudanças diárias de preço de DIVZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações The Opal Dividend Income ETF?
O maior preço de The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) no último ano foi 36.66. As ações oscilaram bastante dentro de 30.36 - 36.66, e a comparação com 36.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Opal Dividend Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações The Opal Dividend Income ETF?
O menor preço de The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) no ano foi 30.36. A comparação com o preço atual 36.34 e 30.36 - 36.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIVZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIVZ?
No passado Opal Dividend Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.30 e 10.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.30
- Open
- 36.37
- Bid
- 36.34
- Ask
- 36.64
- Low
- 36.20
- High
- 36.37
- Volume
- 44
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 1.23%
- Mudança de 6 meses
- 7.13%
- Mudança anual
- 10.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8