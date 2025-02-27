DIVZ: Opal Dividend Income ETF
今日DIVZ汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点36.20和高点36.37进行交易。
关注Opal Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DIVZ新闻
常见问题解答
DIVZ股票今天的价格是多少？
Opal Dividend Income ETF股票今天的定价为36.23。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为36.30，交易量达到29。DIVZ的实时价格图表显示了这些更新。
Opal Dividend Income ETF股票是否支付股息？
Opal Dividend Income ETF目前的价值为36.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.22%和USD。实时查看图表以跟踪DIVZ走势。
如何购买DIVZ股票？
您可以以36.23的当前价格购买Opal Dividend Income ETF股票。订单通常设置在36.23或36.53附近，而29和-0.38%显示市场活动。立即关注DIVZ的实时图表更新。
如何投资DIVZ股票？
投资Opal Dividend Income ETF需要考虑年度范围30.36 - 36.66和当前价格36.23。许多人在以36.23或36.53下订单之前，会比较0.92%和。实时查看DIVZ价格图表，了解每日变化。
The Opal Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Opal Dividend Income ETF的最高价格是36.66。在30.36 - 36.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Opal Dividend Income ETF的绩效。
The Opal Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？
The Opal Dividend Income ETF（DIVZ）的最低价格为30.36。将其与当前的36.23和30.36 - 36.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIVZ股票是什么时候拆分的？
Opal Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.30和10.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.30
- 开盘价
- 36.37
- 卖价
- 36.23
- 买价
- 36.53
- 最低价
- 36.20
- 最高价
- 36.37
- 交易量
- 29
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.92%
- 6个月变化
- 6.81%
- 年变化
- 10.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8