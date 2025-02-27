报价部分
DIVZ: Opal Dividend Income ETF

36.23 USD 0.07 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DIVZ汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点36.20和高点36.37进行交易。

关注Opal Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DIVZ股票今天的价格是多少？

Opal Dividend Income ETF股票今天的定价为36.23。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为36.30，交易量达到29。DIVZ的实时价格图表显示了这些更新。

Opal Dividend Income ETF股票是否支付股息？

Opal Dividend Income ETF目前的价值为36.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.22%和USD。实时查看图表以跟踪DIVZ走势。

如何购买DIVZ股票？

您可以以36.23的当前价格购买Opal Dividend Income ETF股票。订单通常设置在36.23或36.53附近，而29和-0.38%显示市场活动。立即关注DIVZ的实时图表更新。

如何投资DIVZ股票？

投资Opal Dividend Income ETF需要考虑年度范围30.36 - 36.66和当前价格36.23。许多人在以36.23或36.53下订单之前，会比较0.92%和。实时查看DIVZ价格图表，了解每日变化。

The Opal Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Opal Dividend Income ETF的最高价格是36.66。在30.36 - 36.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Opal Dividend Income ETF的绩效。

The Opal Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？

The Opal Dividend Income ETF（DIVZ）的最低价格为30.36。将其与当前的36.23和30.36 - 36.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIVZ股票是什么时候拆分的？

Opal Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.30和10.22%中可见。

日范围
36.20 36.37
年范围
30.36 36.66
前一天收盘价
36.30
开盘价
36.37
卖价
36.23
买价
36.53
最低价
36.20
最高价
36.37
交易量
29
日变化
-0.19%
月变化
0.92%
6个月变化
6.81%
年变化
10.22%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8