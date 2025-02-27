- Übersicht
DIVZ: Opal Dividend Income ETF
Der Wechselkurs von DIVZ hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.20 bis zu einem Hoch von 36.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Opal Dividend Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVZ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIVZ heute?
Die Aktie von Opal Dividend Income ETF (DIVZ) notiert heute bei 36.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.30 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von DIVZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIVZ Dividenden?
Opal Dividend Income ETF wird derzeit mit 36.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIVZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIVZ-Aktien?
Sie können Aktien von Opal Dividend Income ETF (DIVZ) zum aktuellen Kurs von 36.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.35 oder 36.65 platziert, während 46 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIVZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIVZ-Aktien?
Bei einer Investition in Opal Dividend Income ETF müssen die jährliche Spanne 30.36 - 36.66 und der aktuelle Kurs 36.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.25% und 7.16%, bevor sie Orders zu 36.35 oder 36.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIVZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von The Opal Dividend Income ETF?
Der höchste Kurs von The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) im vergangenen Jahr lag bei 36.66. Innerhalb von 30.36 - 36.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Opal Dividend Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von The Opal Dividend Income ETF?
Der niedrigste Kurs von The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) im Laufe des Jahres betrug 30.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.35 und der Spanne 30.36 - 36.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIVZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIVZ statt?
Opal Dividend Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.30 und 10.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.30
- Eröffnung
- 36.37
- Bid
- 36.35
- Ask
- 36.65
- Tief
- 36.20
- Hoch
- 36.37
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 1.25%
- 6-Monatsänderung
- 7.16%
- Jahresänderung
- 10.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8