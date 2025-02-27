- Panorámica
DIVZ: Opal Dividend Income ETF
El tipo de cambio de DIVZ de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.20, mientras que el máximo ha alcanzado 36.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Opal Dividend Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DIVZ hoy?
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) se evalúa hoy en 36.23. El instrumento se negocia dentro de -0.19%; el cierre de ayer ha sido 36.30 y el volumen comercial ha alcanzado 29. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIVZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Opal Dividend Income ETF?
Opal Dividend Income ETF se evalúa actualmente en 36.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.22% y USD. Monitoree los movimientos de DIVZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DIVZ?
Puede comprar acciones de Opal Dividend Income ETF (DIVZ) al precio actual de 36.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.23 o 36.53, mientras que 29 y -0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIVZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DIVZ?
Invertir en Opal Dividend Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 30.36 - 36.66 y el precio actual 36.23. Muchos comparan 0.92% y 6.81% antes de colocar órdenes en 36.23 o 36.53. Estudie los cambios diarios de precios de DIVZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de The Opal Dividend Income ETF?
El precio más alto de The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) en el último año ha sido 36.66. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.36 - 36.66, una comparación con 36.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Opal Dividend Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de The Opal Dividend Income ETF?
El precio más bajo de The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) para el año ha sido 30.36. La comparación con los actuales 36.23 y 30.36 - 36.66 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIVZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIVZ?
En el pasado, Opal Dividend Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.30 y 10.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 36.30
- Open
- 36.37
- Bid
- 36.23
- Ask
- 36.53
- Low
- 36.20
- High
- 36.37
- Volumen
- 29
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 0.92%
- Cambio a 6 meses
- 6.81%
- Cambio anual
- 10.22%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8