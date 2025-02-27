- Aperçu
DIVZ: Opal Dividend Income ETF
Le taux de change de DIVZ a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.17 et à un maximum de 36.30.
Suivez la dynamique Opal Dividend Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DIVZ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DIVZ aujourd'hui ?
L'action Opal Dividend Income ETF est cotée à 36.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.06%, a clôturé hier à 36.32 et son volume d'échange a atteint 27. Le graphique en temps réel du cours de DIVZ présente ces mises à jour.
L'action Opal Dividend Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Opal Dividend Income ETF est actuellement valorisé à 36.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIVZ.
Comment acheter des actions DIVZ ?
Vous pouvez acheter des actions Opal Dividend Income ETF au cours actuel de 36.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.30 ou de 36.60, le 27 et le 0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIVZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DIVZ ?
Investir dans Opal Dividend Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.36 - 36.66 et le prix actuel 36.30. Beaucoup comparent 1.11% et 7.02% avant de passer des ordres à 36.30 ou 36.60. Consultez le graphique du cours de DIVZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action The Opal Dividend Income ETF ?
Le cours le plus élevé de The Opal Dividend Income ETF l'année dernière était 36.66. Au cours de 30.36 - 36.66, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Opal Dividend Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action The Opal Dividend Income ETF ?
Le cours le plus bas de The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) sur l'année a été 30.36. Sa comparaison avec 36.30 et 30.36 - 36.66 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIVZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DIVZ a-t-elle été divisée ?
Opal Dividend Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.32 et 10.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.32
- Ouverture
- 36.17
- Bid
- 36.30
- Ask
- 36.60
- Plus Bas
- 36.17
- Plus Haut
- 36.30
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- -0.06%
- Changement Mensuel
- 1.11%
- Changement à 6 Mois
- 7.02%
- Changement Annuel
- 10.44%
