- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DIVZ: Opal Dividend Income ETF
Il tasso di cambio DIVZ ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.17 e ad un massimo di 36.30.
Segui le dinamiche di Opal Dividend Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVZ News
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVZ: Active Dividend ETF With Low-Risk Profile
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Six Impossible Things Before Breakfast?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Multi-Asset Positioning In A Trump 2.0 Policy Regime
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DIVZ oggi?
Oggi le azioni Opal Dividend Income ETF sono prezzate a 36.30. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 36.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Opal Dividend Income ETF pagano dividendi?
Opal Dividend Income ETF è attualmente valutato a 36.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVZ.
Come acquistare azioni DIVZ?
Puoi acquistare azioni Opal Dividend Income ETF al prezzo attuale di 36.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.30 o 36.60, mentre 27 e 0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DIVZ?
Investire in Opal Dividend Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 30.36 - 36.66 e il prezzo attuale 36.30. Molti confrontano 1.11% e 7.02% prima di effettuare ordini su 36.30 o 36.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni The Opal Dividend Income ETF?
Il prezzo massimo di The Opal Dividend Income ETF nell'ultimo anno è stato 36.66. All'interno di 30.36 - 36.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Opal Dividend Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni The Opal Dividend Income ETF?
Il prezzo più basso di The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) nel corso dell'anno è stato 30.36. Confrontandolo con gli attuali 36.30 e 30.36 - 36.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVZ?
Opal Dividend Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.32 e 10.44%.
- Chiusura Precedente
- 36.32
- Apertura
- 36.17
- Bid
- 36.30
- Ask
- 36.60
- Minimo
- 36.17
- Massimo
- 36.30
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- 1.11%
- Variazione Semestrale
- 7.02%
- Variazione Annuale
- 10.44%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8