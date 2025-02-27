QuotazioniSezioni
Valute / DIVZ
Tornare a Azioni

DIVZ: Opal Dividend Income ETF

36.30 USD 0.02 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIVZ ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.17 e ad un massimo di 36.30.

Segui le dinamiche di Opal Dividend Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIVZ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DIVZ oggi?

Oggi le azioni Opal Dividend Income ETF sono prezzate a 36.30. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 36.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Opal Dividend Income ETF pagano dividendi?

Opal Dividend Income ETF è attualmente valutato a 36.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVZ.

Come acquistare azioni DIVZ?

Puoi acquistare azioni Opal Dividend Income ETF al prezzo attuale di 36.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.30 o 36.60, mentre 27 e 0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DIVZ?

Investire in Opal Dividend Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 30.36 - 36.66 e il prezzo attuale 36.30. Molti confrontano 1.11% e 7.02% prima di effettuare ordini su 36.30 o 36.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni The Opal Dividend Income ETF?

Il prezzo massimo di The Opal Dividend Income ETF nell'ultimo anno è stato 36.66. All'interno di 30.36 - 36.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Opal Dividend Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni The Opal Dividend Income ETF?

Il prezzo più basso di The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) nel corso dell'anno è stato 30.36. Confrontandolo con gli attuali 36.30 e 30.36 - 36.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVZ?

Opal Dividend Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.32 e 10.44%.

Intervallo Giornaliero
36.17 36.30
Intervallo Annuale
30.36 36.66
Chiusura Precedente
36.32
Apertura
36.17
Bid
36.30
Ask
36.60
Minimo
36.17
Massimo
36.30
Volume
27
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
1.11%
Variazione Semestrale
7.02%
Variazione Annuale
10.44%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8