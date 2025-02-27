- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DIVZ: Opal Dividend Income ETF
Курс DIVZ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.17, а максимальная — 36.30.
Следите за динамикой Opal Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DIVZ
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVZ: Active Dividend ETF With Low-Risk Profile
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Six Impossible Things Before Breakfast?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Multi-Asset Positioning In A Trump 2.0 Policy Regime
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVZ сегодня?
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) сегодня оценивается на уровне 36.30. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 36.32, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Opal Dividend Income ETF?
Opal Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 36.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.44% и USD. Отслеживайте движения DIVZ на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVZ?
Вы можете купить акции Opal Dividend Income ETF (DIVZ) по текущей цене 36.30. Ордера обычно размещаются около 36.30 или 36.60, тогда как 27 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVZ?
Инвестирование в Opal Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 30.36 - 36.66 и текущей цены 36.30. Многие сравнивают 1.11% и 7.02% перед размещением ордеров на 36.30 или 36.60. Изучайте ежедневные изменения цены DIVZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The Opal Dividend Income ETF?
Самая высокая цена The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) за последний год составила 36.66. Акции заметно колебались в пределах 30.36 - 36.66, сравнение с 36.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Opal Dividend Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The Opal Dividend Income ETF?
Самая низкая цена The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) за год составила 30.36. Сравнение с текущими 36.30 и 30.36 - 36.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVZ?
В прошлом Opal Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.32 и 10.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.32
- Open
- 36.17
- Bid
- 36.30
- Ask
- 36.60
- Low
- 36.17
- High
- 36.30
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 7.02%
- Годовое изменение
- 10.44%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8