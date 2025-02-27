КотировкиРазделы
DIVZ: Opal Dividend Income ETF

36.30 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIVZ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.17, а максимальная — 36.30.

Следите за динамикой Opal Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIVZ сегодня?

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) сегодня оценивается на уровне 36.30. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 36.32, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Opal Dividend Income ETF?

Opal Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 36.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.44% и USD. Отслеживайте движения DIVZ на графике в реальном времени.

Как купить акции DIVZ?

Вы можете купить акции Opal Dividend Income ETF (DIVZ) по текущей цене 36.30. Ордера обычно размещаются около 36.30 или 36.60, тогда как 27 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIVZ?

Инвестирование в Opal Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 30.36 - 36.66 и текущей цены 36.30. Многие сравнивают 1.11% и 7.02% перед размещением ордеров на 36.30 или 36.60. Изучайте ежедневные изменения цены DIVZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The Opal Dividend Income ETF?

Самая высокая цена The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) за последний год составила 36.66. Акции заметно колебались в пределах 30.36 - 36.66, сравнение с 36.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Opal Dividend Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The Opal Dividend Income ETF?

Самая низкая цена The Opal Dividend Income ETF (DIVZ) за год составила 30.36. Сравнение с текущими 36.30 и 30.36 - 36.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIVZ?

В прошлом Opal Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.32 и 10.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.17 36.30
Годовой диапазон
30.36 36.66
Предыдущее закрытие
36.32
Open
36.17
Bid
36.30
Ask
36.60
Low
36.17
High
36.30
Объем
27
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
7.02%
Годовое изменение
10.44%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8