DIVZ: Opal Dividend Income ETF

36.23 USD 0.07 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIVZの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり36.20の安値と36.37の高値で取引されました。

Opal Dividend Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIVZ News

よくあるご質問

DIVZ株の現在の価格は？

Opal Dividend Income ETFの株価は本日36.23です。-0.19%内で取引され、前日の終値は36.30、取引量は29に達しました。DIVZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Opal Dividend Income ETFの株は配当を出しますか？

Opal Dividend Income ETFの現在の価格は36.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.22%やUSDにも注目します。DIVZの動きはライブチャートで確認できます。

DIVZ株を買う方法は？

Opal Dividend Income ETFの株は現在36.23で購入可能です。注文は通常36.23または36.53付近で行われ、29や-0.38%が市場の動きを示します。DIVZの最新情報はライブチャートで確認できます。

DIVZ株に投資する方法は？

Opal Dividend Income ETFへの投資では、年間の値幅30.36 - 36.66と現在の36.23を考慮します。注文は多くの場合36.23や36.53で行われる前に、0.92%や6.81%と比較されます。DIVZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

The Opal Dividend Income ETFの株の最高値は？

The Opal Dividend Income ETFの過去1年の最高値は36.66でした。30.36 - 36.66内で株価は大きく変動し、36.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Opal Dividend Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

The Opal Dividend Income ETFの株の最低値は？

The Opal Dividend Income ETF(DIVZ)の年間最安値は30.36でした。現在の36.23や30.36 - 36.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVZの動きはライブチャートで確認できます。

DIVZの株式分割はいつ行われましたか？

Opal Dividend Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.30、10.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.20 36.37
1年のレンジ
30.36 36.66
以前の終値
36.30
始値
36.37
買値
36.23
買値
36.53
安値
36.20
高値
36.37
出来高
29
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
0.92%
6ヶ月の変化
6.81%
1年の変化
10.22%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8