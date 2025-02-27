- 概要
DIVZ: Opal Dividend Income ETF
DIVZの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり36.20の安値と36.37の高値で取引されました。
Opal Dividend Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVZ News
よくあるご質問
DIVZ株の現在の価格は？
Opal Dividend Income ETFの株価は本日36.23です。-0.19%内で取引され、前日の終値は36.30、取引量は29に達しました。DIVZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Opal Dividend Income ETFの株は配当を出しますか？
Opal Dividend Income ETFの現在の価格は36.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.22%やUSDにも注目します。DIVZの動きはライブチャートで確認できます。
DIVZ株を買う方法は？
Opal Dividend Income ETFの株は現在36.23で購入可能です。注文は通常36.23または36.53付近で行われ、29や-0.38%が市場の動きを示します。DIVZの最新情報はライブチャートで確認できます。
DIVZ株に投資する方法は？
Opal Dividend Income ETFへの投資では、年間の値幅30.36 - 36.66と現在の36.23を考慮します。注文は多くの場合36.23や36.53で行われる前に、0.92%や6.81%と比較されます。DIVZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
The Opal Dividend Income ETFの株の最高値は？
The Opal Dividend Income ETFの過去1年の最高値は36.66でした。30.36 - 36.66内で株価は大きく変動し、36.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Opal Dividend Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
The Opal Dividend Income ETFの株の最低値は？
The Opal Dividend Income ETF(DIVZ)の年間最安値は30.36でした。現在の36.23や30.36 - 36.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVZの動きはライブチャートで確認できます。
DIVZの株式分割はいつ行われましたか？
Opal Dividend Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.30、10.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.30
- 始値
- 36.37
- 買値
- 36.23
- 買値
- 36.53
- 安値
- 36.20
- 高値
- 36.37
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- 0.92%
- 6ヶ月の変化
- 6.81%
- 1年の変化
- 10.22%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8