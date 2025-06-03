CotaçõesSeções
Moedas / DGT
Voltar para Ações

DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)

161.21 USD 0.27 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DGT para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 160.92 e o mais alto foi 161.58.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGT Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DGT hoje?

Hoje SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) (DGT) está avaliado em 161.21. O instrumento é negociado dentro de 0.17%, o fechamento de ontem foi 160.94, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DGT em tempo real.

As ações de SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) pagam dividendos?

Atualmente SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) está avaliado em 161.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.46% e USD. Monitore os movimentos de DGT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DGT?

Você pode comprar ações de SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) (DGT) pelo preço atual 161.21. Ordens geralmente são executadas perto de 161.21 ou 161.51, enquanto 14 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DGT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DGT?

Investir em SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) envolve considerar a faixa anual 121.08 - 161.97 e o preço atual 161.21. Muitos comparam 4.42% e 15.81% antes de enviar ordens em 161.21 ou 161.51. Estude as mudanças diárias de preço de DGT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) Global Dow ETF?

O maior preço de SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) no último ano foi 161.97. As ações oscilaram bastante dentro de 121.08 - 161.97, e a comparação com 160.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) Global Dow ETF?

O menor preço de SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) no ano foi 121.08. A comparação com o preço atual 161.21 e 121.08 - 161.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DGT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DGT?

No passado SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 160.94 e 17.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
160.92 161.58
Faixa anual
121.08 161.97
Fechamento anterior
160.94
Open
161.58
Bid
161.21
Ask
161.51
Low
160.92
High
161.58
Volume
14
Mudança diária
0.17%
Mudança mensal
4.42%
Mudança de 6 meses
15.81%
Mudança anual
17.46%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8