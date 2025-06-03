QuotazioniSezioni
DGT
DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)

161.21 USD 0.27 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DGT ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 160.92 e ad un massimo di 161.58.

Segui le dinamiche di SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DGT oggi?

Oggi le azioni SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) sono prezzate a 161.21. Viene scambiato all'interno di 0.17%, la chiusura di ieri è stata 160.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DGT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) pagano dividendi?

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) è attualmente valutato a 161.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DGT.

Come acquistare azioni DGT?

Puoi acquistare azioni SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) al prezzo attuale di 161.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 161.21 o 161.51, mentre 14 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DGT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DGT?

Investire in SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) implica considerare l'intervallo annuale 121.08 - 161.97 e il prezzo attuale 161.21. Molti confrontano 4.42% e 15.81% prima di effettuare ordini su 161.21 o 161.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DGT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) Global Dow ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) Global Dow ETF nell'ultimo anno è stato 161.97. All'interno di 121.08 - 161.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 160.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) Global Dow ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) nel corso dell'anno è stato 121.08. Confrontandolo con gli attuali 161.21 e 121.08 - 161.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DGT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DGT?

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 160.94 e 17.46%.

Intervallo Giornaliero
160.92 161.58
Intervallo Annuale
121.08 161.97
Chiusura Precedente
160.94
Apertura
161.58
Bid
161.21
Ask
161.51
Minimo
160.92
Massimo
161.58
Volume
14
Variazione giornaliera
0.17%
Variazione Mensile
4.42%
Variazione Semestrale
15.81%
Variazione Annuale
17.46%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8