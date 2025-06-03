报价部分
货币 / DGT
DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)

161.21 USD 0.27 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DGT汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点160.92和高点161.58进行交易。

关注SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DGT股票今天的价格是多少？

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)股票今天的定价为161.21。它在0.17%范围内交易，昨天的收盘价为160.94，交易量达到14。DGT的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)股票是否支付股息？

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)目前的价值为161.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.46%和USD。实时查看图表以跟踪DGT走势。

如何购买DGT股票？

您可以以161.21的当前价格购买SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)股票。订单通常设置在161.21或161.51附近，而14和-0.23%显示市场活动。立即关注DGT的实时图表更新。

如何投资DGT股票？

投资SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)需要考虑年度范围121.08 - 161.97和当前价格161.21。许多人在以161.21或161.51下订单之前，会比较4.42%和。实时查看DGT价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) Global Dow ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) Global Dow ETF的最高价格是161.97。在121.08 - 161.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)的绩效。

SPDR(R) Global Dow ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) Global Dow ETF（DGT）的最低价格为121.08。将其与当前的161.21和121.08 - 161.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGT股票是什么时候拆分的？

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、160.94和17.46%中可见。

日范围
160.92 161.58
年范围
121.08 161.97
前一天收盘价
160.94
开盘价
161.58
卖价
161.21
买价
161.51
最低价
160.92
最高价
161.58
交易量
14
日变化
0.17%
月变化
4.42%
6个月变化
15.81%
年变化
17.46%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8