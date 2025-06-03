クォートセクション
通貨 / DGT
株に戻る

DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)

161.21 USD 0.27 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DGTの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり160.92の安値と161.58の高値で取引されました。

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGT News

よくあるご質問

DGT株の現在の価格は？

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)の株価は本日161.21です。0.17%内で取引され、前日の終値は160.94、取引量は14に達しました。DGTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)の株は配当を出しますか？

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)の現在の価格は161.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.46%やUSDにも注目します。DGTの動きはライブチャートで確認できます。

DGT株を買う方法は？

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)の株は現在161.21で購入可能です。注文は通常161.21または161.51付近で行われ、14や-0.23%が市場の動きを示します。DGTの最新情報はライブチャートで確認できます。

DGT株に投資する方法は？

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)への投資では、年間の値幅121.08 - 161.97と現在の161.21を考慮します。注文は多くの場合161.21や161.51で行われる前に、4.42%や15.81%と比較されます。DGTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Global Dow ETFの株の最高値は？

SPDR(R) Global Dow ETFの過去1年の最高値は161.97でした。121.08 - 161.97内で株価は大きく変動し、160.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Global Dow ETFの株の最低値は？

SPDR(R) Global Dow ETF(DGT)の年間最安値は121.08でした。現在の161.21や121.08 - 161.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DGTの動きはライブチャートで確認できます。

DGTの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、160.94、17.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
160.92 161.58
1年のレンジ
121.08 161.97
以前の終値
160.94
始値
161.58
買値
161.21
買値
161.51
安値
160.92
高値
161.58
出来高
14
1日の変化
0.17%
1ヶ月の変化
4.42%
6ヶ月の変化
15.81%
1年の変化
17.46%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8