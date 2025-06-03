- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)
DGTの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり160.92の安値と161.58の高値で取引されました。
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGT News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- 5 Trends To Watch As U.S. Stocks Hit A New High
- DigiCo Infrastructure REIT receives Hold rating from Jefferies
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tracking Strong Dividend Increase Trends Amid Macro Uncertainty
- Markets Weigh Middle East Risk After U.S. Strikes Iran
- 3 Charts I Am Thinking About
- Why The Iran Situation Is A Valuable Lesson
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Global Leading Indicators, May 2025 - Stabilising?
- DGT: Global Stocks Reach Record Levels, Strong Momentum (NYSEARCA:DGT)
- Why The World's Economic Forecasters Aren't Panicking Over Tariff Wars
- The Cost Of Resilience In A More Fragmented World
よくあるご質問
DGT株の現在の価格は？
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)の株価は本日161.21です。0.17%内で取引され、前日の終値は160.94、取引量は14に達しました。DGTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)の株は配当を出しますか？
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)の現在の価格は161.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.46%やUSDにも注目します。DGTの動きはライブチャートで確認できます。
DGT株を買う方法は？
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)の株は現在161.21で購入可能です。注文は通常161.21または161.51付近で行われ、14や-0.23%が市場の動きを示します。DGTの最新情報はライブチャートで確認できます。
DGT株に投資する方法は？
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)への投資では、年間の値幅121.08 - 161.97と現在の161.21を考慮します。注文は多くの場合161.21や161.51で行われる前に、4.42%や15.81%と比較されます。DGTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR(R) Global Dow ETFの株の最高値は？
SPDR(R) Global Dow ETFの過去1年の最高値は161.97でした。121.08 - 161.97内で株価は大きく変動し、160.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR(R) Global Dow ETFの株の最低値は？
SPDR(R) Global Dow ETF(DGT)の年間最安値は121.08でした。現在の161.21や121.08 - 161.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DGTの動きはライブチャートで確認できます。
DGTの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、160.94、17.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 160.94
- 始値
- 161.58
- 買値
- 161.21
- 買値
- 161.51
- 安値
- 160.92
- 高値
- 161.58
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.17%
- 1ヶ月の変化
- 4.42%
- 6ヶ月の変化
- 15.81%
- 1年の変化
- 17.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8