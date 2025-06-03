- Aperçu
DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)
Le taux de change de DGT a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 160.92 et à un maximum de 161.58.
Suivez la dynamique SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DGT aujourd'hui ?
L'action SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) est cotée à 161.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.17%, a clôturé hier à 160.94 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de DGT présente ces mises à jour.
L'action SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) est actuellement valorisé à 161.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DGT.
Comment acheter des actions DGT ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) au cours actuel de 161.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 161.21 ou de 161.51, le 14 et le -0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DGT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DGT ?
Investir dans SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) implique de prendre en compte la fourchette annuelle 121.08 - 161.97 et le prix actuel 161.21. Beaucoup comparent 4.42% et 15.81% avant de passer des ordres à 161.21 ou 161.51. Consultez le graphique du cours de DGT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) Global Dow ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) Global Dow ETF l'année dernière était 161.97. Au cours de 121.08 - 161.97, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 160.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) Global Dow ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) sur l'année a été 121.08. Sa comparaison avec 161.21 et 121.08 - 161.97 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DGT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DGT a-t-elle été divisée ?
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 160.94 et 17.46% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 160.94
- Ouverture
- 161.58
- Bid
- 161.21
- Ask
- 161.51
- Plus Bas
- 160.92
- Plus Haut
- 161.58
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- 4.42%
- Changement à 6 Mois
- 15.81%
- Changement Annuel
- 17.46%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8