DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)

161.21 USD 0.27 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DGT за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 160.92, а максимальная — 161.58.

Следите за динамикой SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DGT сегодня?

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) (DGT) сегодня оценивается на уровне 161.21. Инструмент торгуется в пределах 0.17%, вчерашнее закрытие составило 160.94, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)?

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) в настоящее время оценивается в 161.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.46% и USD. Отслеживайте движения DGT на графике в реальном времени.

Как купить акции DGT?

Вы можете купить акции SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) (DGT) по текущей цене 161.21. Ордера обычно размещаются около 161.21 или 161.51, тогда как 14 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DGT?

Инвестирование в SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) предполагает учет годового диапазона 121.08 - 161.97 и текущей цены 161.21. Многие сравнивают 4.42% и 15.81% перед размещением ордеров на 161.21 или 161.51. Изучайте ежедневные изменения цены DGT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) Global Dow ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) за последний год составила 161.97. Акции заметно колебались в пределах 121.08 - 161.97, сравнение с 160.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) Global Dow ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) за год составила 121.08. Сравнение с текущими 161.21 и 121.08 - 161.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DGT?

В прошлом SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 160.94 и 17.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
160.92 161.58
Годовой диапазон
121.08 161.97
Предыдущее закрытие
160.94
Open
161.58
Bid
161.21
Ask
161.51
Low
160.92
High
161.58
Объем
14
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
4.42%
6-месячное изменение
15.81%
Годовое изменение
17.46%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8