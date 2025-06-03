CotizacionesSecciones
Divisas / DGT
DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)

161.21 USD 0.27 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DGT de hoy ha cambiado un 0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 160.92, mientras que el máximo ha alcanzado 161.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DGT hoy?

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) (DGT) se evalúa hoy en 161.21. El instrumento se negocia dentro de 0.17%; el cierre de ayer ha sido 160.94 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DGT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)?

SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) se evalúa actualmente en 161.21. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.46% y USD. Monitoree los movimientos de DGT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DGT?

Puede comprar acciones de SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) (DGT) al precio actual de 161.21. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 161.21 o 161.51, mientras que 14 y -0.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DGT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DGT?

Invertir en SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) implica tener en cuenta el rango anual 121.08 - 161.97 y el precio actual 161.21. Muchos comparan 4.42% y 15.81% antes de colocar órdenes en 161.21 o 161.51. Estudie los cambios diarios de precios de DGT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) Global Dow ETF?

El precio más alto de SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) en el último año ha sido 161.97. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 121.08 - 161.97, una comparación con 160.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) Global Dow ETF?

El precio más bajo de SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) para el año ha sido 121.08. La comparación con los actuales 161.21 y 121.08 - 161.97 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DGT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DGT?

En el pasado, SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 160.94 y 17.46% después de las acciones corporativas.

Rango diario
160.92 161.58
Rango anual
121.08 161.97
Cierres anteriores
160.94
Open
161.58
Bid
161.21
Ask
161.51
Low
160.92
High
161.58
Volumen
14
Cambio diario
0.17%
Cambio mensual
4.42%
Cambio a 6 meses
15.81%
Cambio anual
17.46%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8