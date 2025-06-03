- Übersicht
DGT: SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)
Der Wechselkurs von DGT hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.90 bis zu einem Hoch von 161.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DGT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DGT heute?
Die Aktie von SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) (DGT) notiert heute bei 161.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 161.21 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von DGT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DGT Dividenden?
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) wird derzeit mit 161.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DGT zu verfolgen.
Wie kaufe ich DGT-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) (DGT) zum aktuellen Kurs von 161.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 161.30 oder 161.60 platziert, während 9 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DGT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DGT-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) müssen die jährliche Spanne 121.08 - 161.97 und der aktuelle Kurs 161.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.48% und 15.88%, bevor sie Orders zu 161.30 oder 161.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DGT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Global Dow ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) im vergangenen Jahr lag bei 161.97. Innerhalb von 121.08 - 161.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 161.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Global Dow ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) Global Dow ETF (DGT) im Laufe des Jahres betrug 121.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 161.30 und der Spanne 121.08 - 161.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DGT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DGT statt?
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 161.21 und 17.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 161.21
- Eröffnung
- 160.90
- Bid
- 161.30
- Ask
- 161.60
- Tief
- 160.90
- Hoch
- 161.33
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 4.48%
- 6-Monatsänderung
- 15.88%
- Jahresänderung
- 17.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8