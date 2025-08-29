CotaçõesSeções
DFJ
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund

94.82 USD 0.72 (0.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DFJ para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.52 e o mais alto foi 95.02.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Japan SmallCap Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DFJ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DFJ hoje?

Hoje WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) está avaliado em 94.82. O instrumento é negociado dentro de -0.75%, o fechamento de ontem foi 95.54, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFJ em tempo real.

As ações de WisdomTree Japan SmallCap Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree Japan SmallCap Fund está avaliado em 94.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.16% e USD. Monitore os movimentos de DFJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DFJ?

Você pode comprar ações de WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) pelo preço atual 94.82. Ordens geralmente são executadas perto de 94.82 ou 95.12, enquanto 15 e -0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DFJ?

Investir em WisdomTree Japan SmallCap Fund envolve considerar a faixa anual 70.04 - 96.81 e o preço atual 94.82. Muitos comparam 2.34% e 20.79% antes de enviar ordens em 94.82 ou 95.12. Estude as mudanças diárias de preço de DFJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

O maior preço de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) no último ano foi 96.81. As ações oscilaram bastante dentro de 70.04 - 96.81, e a comparação com 95.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Japan SmallCap Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

O menor preço de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) no ano foi 70.04. A comparação com o preço atual 94.82 e 70.04 - 96.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFJ?

No passado WisdomTree Japan SmallCap Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 95.54 e 17.16% após os eventos corporativos.

Faixa diária
94.52 95.02
Faixa anual
70.04 96.81
Fechamento anterior
95.54
Open
94.94
Bid
94.82
Ask
95.12
Low
94.52
High
95.02
Volume
15
Mudança diária
-0.75%
Mudança mensal
2.34%
Mudança de 6 meses
20.79%
Mudança anual
17.16%
