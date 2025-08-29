- Обзор рынка
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund
Курс DFJ за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.88, а максимальная — 95.02.
Следите за динамикой WisdomTree Japan SmallCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DFJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFJ сегодня?
WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) сегодня оценивается на уровне 94.88. Инструмент торгуется в пределах -0.69%, вчерашнее закрытие составило 95.54, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Japan SmallCap Fund?
WisdomTree Japan SmallCap Fund в настоящее время оценивается в 94.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.24% и USD. Отслеживайте движения DFJ на графике в реальном времени.
Как купить акции DFJ?
Вы можете купить акции WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) по текущей цене 94.88. Ордера обычно размещаются около 94.88 или 95.18, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFJ?
Инвестирование в WisdomTree Japan SmallCap Fund предполагает учет годового диапазона 70.04 - 96.81 и текущей цены 94.88. Многие сравнивают 2.41% и 20.87% перед размещением ордеров на 94.88 или 95.18. Изучайте ежедневные изменения цены DFJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) за последний год составила 96.81. Акции заметно колебались в пределах 70.04 - 96.81, сравнение с 95.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Japan SmallCap Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) за год составила 70.04. Сравнение с текущими 94.88 и 70.04 - 96.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFJ?
В прошлом WisdomTree Japan SmallCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.54 и 17.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 95.54
- Open
- 94.94
- Bid
- 94.88
- Ask
- 95.18
- Low
- 94.88
- High
- 95.02
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 2.41%
- 6-месячное изменение
- 20.87%
- Годовое изменение
- 17.24%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8