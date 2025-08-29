КотировкиРазделы
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund

94.88 USD 0.66 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFJ за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.88, а максимальная — 95.02.

Следите за динамикой WisdomTree Japan SmallCap Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFJ сегодня?

WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) сегодня оценивается на уровне 94.88. Инструмент торгуется в пределах -0.69%, вчерашнее закрытие составило 95.54, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Japan SmallCap Fund?

WisdomTree Japan SmallCap Fund в настоящее время оценивается в 94.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.24% и USD. Отслеживайте движения DFJ на графике в реальном времени.

Как купить акции DFJ?

Вы можете купить акции WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) по текущей цене 94.88. Ордера обычно размещаются около 94.88 или 95.18, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFJ?

Инвестирование в WisdomTree Japan SmallCap Fund предполагает учет годового диапазона 70.04 - 96.81 и текущей цены 94.88. Многие сравнивают 2.41% и 20.87% перед размещением ордеров на 94.88 или 95.18. Изучайте ежедневные изменения цены DFJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) за последний год составила 96.81. Акции заметно колебались в пределах 70.04 - 96.81, сравнение с 95.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Japan SmallCap Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) за год составила 70.04. Сравнение с текущими 94.88 и 70.04 - 96.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFJ?

В прошлом WisdomTree Japan SmallCap Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.54 и 17.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
94.88 95.02
Годовой диапазон
70.04 96.81
Предыдущее закрытие
95.54
Open
94.94
Bid
94.88
Ask
95.18
Low
94.88
High
95.02
Объем
3
Дневное изменение
-0.69%
Месячное изменение
2.41%
6-месячное изменение
20.87%
Годовое изменение
17.24%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8