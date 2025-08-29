报价部分
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund

94.65 USD 0.89 (0.93%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFJ汇率已更改-0.93%。当日，交易品种以低点94.52和高点95.02进行交易。

关注WisdomTree Japan SmallCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFJ股票今天的价格是多少？

WisdomTree Japan SmallCap Fund股票今天的定价为94.65。它在-0.93%范围内交易，昨天的收盘价为95.54，交易量达到10。DFJ的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Japan SmallCap Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Japan SmallCap Fund目前的价值为94.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.95%和USD。实时查看图表以跟踪DFJ走势。

如何购买DFJ股票？

您可以以94.65的当前价格购买WisdomTree Japan SmallCap Fund股票。订单通常设置在94.65或94.95附近，而10和-0.31%显示市场活动。立即关注DFJ的实时图表更新。

如何投资DFJ股票？

投资WisdomTree Japan SmallCap Fund需要考虑年度范围70.04 - 96.81和当前价格94.65。许多人在以94.65或94.95下订单之前，会比较2.16%和。实时查看DFJ价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund的最高价格是96.81。在70.04 - 96.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Japan SmallCap Fund的绩效。

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund（DFJ）的最低价格为70.04。将其与当前的94.65和70.04 - 96.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFJ股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Japan SmallCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.54和16.95%中可见。

日范围
94.52 95.02
年范围
70.04 96.81
前一天收盘价
95.54
开盘价
94.94
卖价
94.65
买价
94.95
最低价
94.52
最高价
95.02
交易量
10
日变化
-0.93%
月变化
2.16%
6个月变化
20.57%
年变化
16.95%
