DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund
今日DFJ汇率已更改-0.93%。当日，交易品种以低点94.52和高点95.02进行交易。
关注WisdomTree Japan SmallCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DFJ新闻
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Nikkei 225 Extends Winning Streak As Tech Stocks And BOJ Stance Support Rally
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- JOF: A Lower PBR Bet Than DFJ
- Japan's Inflection Point
- Bank of Japan Hits Pause; Dissenting Votes Hint At Incoming Rate Hikes
- Global Economic Outlook: September 2025
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
- JOF: Benefits Of Investing In Smaller Companies At A Discount To NAV
- DFJ: Probably Still A Safe Bet
- Solid Japanese GDP Not Enough To Ensure BoJ Rate Hike
- Strong Japanese Wage Growth Boosts Chances Of October Rate Hike
- Nikkei 225 Slips As Rising Yields And BOJ Signals Weigh On Sentiment (NKY:IND)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Zacks Analyst Blog Highlights FJP, EWJV, DFJ, SCJ, FLJH and SPY
- Weak Japanese Industrial Production Complicates BoJ's Rate Decision
常见问题解答
DFJ股票今天的价格是多少？
WisdomTree Japan SmallCap Fund股票今天的定价为94.65。它在-0.93%范围内交易，昨天的收盘价为95.54，交易量达到10。DFJ的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Japan SmallCap Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Japan SmallCap Fund目前的价值为94.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.95%和USD。实时查看图表以跟踪DFJ走势。
如何购买DFJ股票？
您可以以94.65的当前价格购买WisdomTree Japan SmallCap Fund股票。订单通常设置在94.65或94.95附近，而10和-0.31%显示市场活动。立即关注DFJ的实时图表更新。
如何投资DFJ股票？
投资WisdomTree Japan SmallCap Fund需要考虑年度范围70.04 - 96.81和当前价格94.65。许多人在以94.65或94.95下订单之前，会比较2.16%和。实时查看DFJ价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund的最高价格是96.81。在70.04 - 96.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Japan SmallCap Fund的绩效。
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund（DFJ）的最低价格为70.04。将其与当前的94.65和70.04 - 96.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFJ股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Japan SmallCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.54和16.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 95.54
- 开盘价
- 94.94
- 卖价
- 94.65
- 买价
- 94.95
- 最低价
- 94.52
- 最高价
- 95.02
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.93%
- 月变化
- 2.16%
- 6个月变化
- 20.57%
- 年变化
- 16.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8