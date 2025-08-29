KurseKategorien
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund

94.82 USD 0.72 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DFJ hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.52 bis zu einem Hoch von 95.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree Japan SmallCap Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

DFJ News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DFJ heute?

Die Aktie von WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) notiert heute bei 94.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.75% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 95.54 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von DFJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DFJ Dividenden?

WisdomTree Japan SmallCap Fund wird derzeit mit 94.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich DFJ-Aktien?

Sie können Aktien von WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) zum aktuellen Kurs von 94.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 94.82 oder 95.12 platziert, während 15 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DFJ-Aktien?

Bei einer Investition in WisdomTree Japan SmallCap Fund müssen die jährliche Spanne 70.04 - 96.81 und der aktuelle Kurs 94.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.34% und 20.79%, bevor sie Orders zu 94.82 oder 95.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

Der höchste Kurs von WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) im vergangenen Jahr lag bei 96.81. Innerhalb von 70.04 - 96.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 95.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Japan SmallCap Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

Der niedrigste Kurs von WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) im Laufe des Jahres betrug 70.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 94.82 und der Spanne 70.04 - 96.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DFJ statt?

WisdomTree Japan SmallCap Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 95.54 und 17.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
94.52 95.02
Jahresspanne
70.04 96.81
Vorheriger Schlusskurs
95.54
Eröffnung
94.94
Bid
94.82
Ask
95.12
Tief
94.52
Hoch
95.02
Volumen
15
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
2.34%
6-Monatsänderung
20.79%
Jahresänderung
17.16%
