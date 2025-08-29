CotizacionesSecciones
Divisas / DFJ
Volver a Acciones

DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund

94.65 USD 0.89 (0.93%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DFJ de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.52, mientras que el máximo ha alcanzado 95.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Japan SmallCap Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFJ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DFJ hoy?

WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) se evalúa hoy en 94.65. El instrumento se negocia dentro de -0.93%; el cierre de ayer ha sido 95.54 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFJ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Japan SmallCap Fund?

WisdomTree Japan SmallCap Fund se evalúa actualmente en 94.65. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.95% y USD. Monitoree los movimientos de DFJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DFJ?

Puede comprar acciones de WisdomTree Japan SmallCap Fund (DFJ) al precio actual de 94.65. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 94.65 o 94.95, mientras que 10 y -0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DFJ?

Invertir en WisdomTree Japan SmallCap Fund implica tener en cuenta el rango anual 70.04 - 96.81 y el precio actual 94.65. Muchos comparan 2.16% y 20.57% antes de colocar órdenes en 94.65 o 94.95. Estudie los cambios diarios de precios de DFJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

El precio más alto de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) en el último año ha sido 96.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 70.04 - 96.81, una comparación con 95.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Japan SmallCap Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

El precio más bajo de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) para el año ha sido 70.04. La comparación con los actuales 94.65 y 70.04 - 96.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFJ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFJ?

En el pasado, WisdomTree Japan SmallCap Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 95.54 y 16.95% después de las acciones corporativas.

Rango diario
94.52 95.02
Rango anual
70.04 96.81
Cierres anteriores
95.54
Open
94.94
Bid
94.65
Ask
94.95
Low
94.52
High
95.02
Volumen
10
Cambio diario
-0.93%
Cambio mensual
2.16%
Cambio a 6 meses
20.57%
Cambio anual
16.95%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8