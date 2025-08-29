CotationsSections
Devises / DFJ
Retour à Actions

DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund

94.88 USD 0.66 (0.69%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DFJ a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.88 et à un maximum de 95.02.

Suivez la dynamique WisdomTree Japan SmallCap Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFJ Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DFJ aujourd'hui ?

L'action WisdomTree Japan SmallCap Fund est cotée à 94.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.69%, a clôturé hier à 95.54 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de DFJ présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree Japan SmallCap Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree Japan SmallCap Fund est actuellement valorisé à 94.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFJ.

Comment acheter des actions DFJ ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Japan SmallCap Fund au cours actuel de 94.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 94.88 ou de 95.18, le 3 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DFJ ?

Investir dans WisdomTree Japan SmallCap Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 70.04 - 96.81 et le prix actuel 94.88. Beaucoup comparent 2.41% et 20.87% avant de passer des ordres à 94.88 ou 95.18. Consultez le graphique du cours de DFJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund l'année dernière était 96.81. Au cours de 70.04 - 96.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 95.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Japan SmallCap Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) sur l'année a été 70.04. Sa comparaison avec 94.88 et 70.04 - 96.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DFJ a-t-elle été divisée ?

WisdomTree Japan SmallCap Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 95.54 et 17.24% après les opérations sur titres.

Range quotidien
94.88 95.02
Range Annuel
70.04 96.81
Clôture Précédente
95.54
Ouverture
94.94
Bid
94.88
Ask
95.18
Plus Bas
94.88
Plus Haut
95.02
Volume
3
Changement quotidien
-0.69%
Changement Mensuel
2.41%
Changement à 6 Mois
20.87%
Changement Annuel
17.24%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8