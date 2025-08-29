- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund
Le taux de change de DFJ a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.88 et à un maximum de 95.02.
Suivez la dynamique WisdomTree Japan SmallCap Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFJ Nouvelles
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Nikkei 225 Extends Winning Streak As Tech Stocks And BOJ Stance Support Rally
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- JOF: A Lower PBR Bet Than DFJ
- Japan's Inflection Point
- Bank of Japan Hits Pause; Dissenting Votes Hint At Incoming Rate Hikes
- Global Economic Outlook: September 2025
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
- JOF: Benefits Of Investing In Smaller Companies At A Discount To NAV
- DFJ: Probably Still A Safe Bet
- Solid Japanese GDP Not Enough To Ensure BoJ Rate Hike
- Strong Japanese Wage Growth Boosts Chances Of October Rate Hike
- Nikkei 225 Slips As Rising Yields And BOJ Signals Weigh On Sentiment (NKY:IND)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Zacks Analyst Blog Highlights FJP, EWJV, DFJ, SCJ, FLJH and SPY
- Weak Japanese Industrial Production Complicates BoJ's Rate Decision
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFJ aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Japan SmallCap Fund est cotée à 94.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.69%, a clôturé hier à 95.54 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de DFJ présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Japan SmallCap Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Japan SmallCap Fund est actuellement valorisé à 94.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFJ.
Comment acheter des actions DFJ ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Japan SmallCap Fund au cours actuel de 94.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 94.88 ou de 95.18, le 3 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFJ ?
Investir dans WisdomTree Japan SmallCap Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 70.04 - 96.81 et le prix actuel 94.88. Beaucoup comparent 2.41% et 20.87% avant de passer des ordres à 94.88 ou 95.18. Consultez le graphique du cours de DFJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund l'année dernière était 96.81. Au cours de 70.04 - 96.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 95.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Japan SmallCap Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) sur l'année a été 70.04. Sa comparaison avec 94.88 et 70.04 - 96.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFJ a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Japan SmallCap Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 95.54 et 17.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 95.54
- Ouverture
- 94.94
- Bid
- 94.88
- Ask
- 95.18
- Plus Bas
- 94.88
- Plus Haut
- 95.02
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.69%
- Changement Mensuel
- 2.41%
- Changement à 6 Mois
- 20.87%
- Changement Annuel
- 17.24%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8