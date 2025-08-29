- Panoramica
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund
Il tasso di cambio DFJ ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.88 e ad un massimo di 95.02.
Segui le dinamiche di WisdomTree Japan SmallCap Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DFJ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFJ oggi?
Oggi le azioni WisdomTree Japan SmallCap Fund sono prezzate a 94.88. Viene scambiato all'interno di -0.69%, la chiusura di ieri è stata 95.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree Japan SmallCap Fund pagano dividendi?
WisdomTree Japan SmallCap Fund è attualmente valutato a 94.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFJ.
Come acquistare azioni DFJ?
Puoi acquistare azioni WisdomTree Japan SmallCap Fund al prezzo attuale di 94.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 94.88 o 95.18, mentre 3 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFJ?
Investire in WisdomTree Japan SmallCap Fund implica considerare l'intervallo annuale 70.04 - 96.81 e il prezzo attuale 94.88. Molti confrontano 2.41% e 20.87% prima di effettuare ordini su 94.88 o 95.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 96.81. All'interno di 70.04 - 96.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 95.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Japan SmallCap Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) nel corso dell'anno è stato 70.04. Confrontandolo con gli attuali 94.88 e 70.04 - 96.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFJ?
WisdomTree Japan SmallCap Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 95.54 e 17.24%.
- Chiusura Precedente
- 95.54
- Apertura
- 94.94
- Bid
- 94.88
- Ask
- 95.18
- Minimo
- 94.88
- Massimo
- 95.02
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.69%
- Variazione Mensile
- 2.41%
- Variazione Semestrale
- 20.87%
- Variazione Annuale
- 17.24%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8