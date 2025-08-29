QuotazioniSezioni
Valute / DFJ
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund

94.88 USD 0.66 (0.69%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFJ ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.88 e ad un massimo di 95.02.

Segui le dinamiche di WisdomTree Japan SmallCap Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFJ oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Japan SmallCap Fund sono prezzate a 94.88. Viene scambiato all'interno di -0.69%, la chiusura di ieri è stata 95.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Japan SmallCap Fund pagano dividendi?

WisdomTree Japan SmallCap Fund è attualmente valutato a 94.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFJ.

Come acquistare azioni DFJ?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Japan SmallCap Fund al prezzo attuale di 94.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 94.88 o 95.18, mentre 3 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFJ?

Investire in WisdomTree Japan SmallCap Fund implica considerare l'intervallo annuale 70.04 - 96.81 e il prezzo attuale 94.88. Molti confrontano 2.41% e 20.87% prima di effettuare ordini su 94.88 o 95.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 96.81. All'interno di 70.04 - 96.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 95.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Japan SmallCap Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) nel corso dell'anno è stato 70.04. Confrontandolo con gli attuali 94.88 e 70.04 - 96.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFJ?

WisdomTree Japan SmallCap Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 95.54 e 17.24%.

Intervallo Giornaliero
94.88 95.02
Intervallo Annuale
70.04 96.81
Chiusura Precedente
95.54
Apertura
94.94
Bid
94.88
Ask
95.18
Minimo
94.88
Massimo
95.02
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.69%
Variazione Mensile
2.41%
Variazione Semestrale
20.87%
Variazione Annuale
17.24%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8