DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund
DFJの今日の為替レートは、-0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり94.52の安値と95.02の高値で取引されました。
WisdomTree Japan SmallCap Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DFJ News
よくあるご質問
DFJ株の現在の価格は？
WisdomTree Japan SmallCap Fundの株価は本日94.65です。-0.93%内で取引され、前日の終値は95.54、取引量は10に達しました。DFJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Japan SmallCap Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Japan SmallCap Fundの現在の価格は94.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.95%やUSDにも注目します。DFJの動きはライブチャートで確認できます。
DFJ株を買う方法は？
WisdomTree Japan SmallCap Fundの株は現在94.65で購入可能です。注文は通常94.65または94.95付近で行われ、10や-0.31%が市場の動きを示します。DFJの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFJ株に投資する方法は？
WisdomTree Japan SmallCap Fundへの投資では、年間の値幅70.04 - 96.81と現在の94.65を考慮します。注文は多くの場合94.65や94.95で行われる前に、2.16%や20.57%と比較されます。DFJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fundの株の最高値は？
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fundの過去1年の最高値は96.81でした。70.04 - 96.81内で株価は大きく変動し、95.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Japan SmallCap Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fundの株の最低値は？
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund(DFJ)の年間最安値は70.04でした。現在の94.65や70.04 - 96.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFJの動きはライブチャートで確認できます。
DFJの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Japan SmallCap Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、95.54、16.95%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 95.54
- 始値
- 94.94
- 買値
- 94.65
- 買値
- 94.95
- 安値
- 94.52
- 高値
- 95.02
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.93%
- 1ヶ月の変化
- 2.16%
- 6ヶ月の変化
- 20.57%
- 1年の変化
- 16.95%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8