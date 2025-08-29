クォートセクション
通貨 / DFJ
DFJ: WisdomTree Japan SmallCap Fund

94.65 USD 0.89 (0.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFJの今日の為替レートは、-0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり94.52の安値と95.02の高値で取引されました。

WisdomTree Japan SmallCap Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFJ株の現在の価格は？

WisdomTree Japan SmallCap Fundの株価は本日94.65です。-0.93%内で取引され、前日の終値は95.54、取引量は10に達しました。DFJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Japan SmallCap Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Japan SmallCap Fundの現在の価格は94.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.95%やUSDにも注目します。DFJの動きはライブチャートで確認できます。

DFJ株を買う方法は？

WisdomTree Japan SmallCap Fundの株は現在94.65で購入可能です。注文は通常94.65または94.95付近で行われ、10や-0.31%が市場の動きを示します。DFJの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFJ株に投資する方法は？

WisdomTree Japan SmallCap Fundへの投資では、年間の値幅70.04 - 96.81と現在の94.65を考慮します。注文は多くの場合94.65や94.95で行われる前に、2.16%や20.57%と比較されます。DFJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fundの株の最高値は？

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fundの過去1年の最高値は96.81でした。70.04 - 96.81内で株価は大きく変動し、95.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Japan SmallCap Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fundの株の最低値は？

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund(DFJ)の年間最安値は70.04でした。現在の94.65や70.04 - 96.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFJの動きはライブチャートで確認できます。

DFJの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Japan SmallCap Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、95.54、16.95%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
94.52 95.02
1年のレンジ
70.04 96.81
以前の終値
95.54
始値
94.94
買値
94.65
買値
94.95
安値
94.52
高値
95.02
出来高
10
1日の変化
-0.93%
1ヶ月の変化
2.16%
6ヶ月の変化
20.57%
1年の変化
16.95%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8