Moedas / DFH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DFH: Dream Finders Homes Inc Class A
28.14 USD 0.02 (0.07%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DFH para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.89 e o mais alto foi 28.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Dream Finders Homes Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFH Notícias
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Lovett of Dream Finders Homes sells $3 million in shares
- Dream Finders Homes CEO Zalupski sells $543,720 in DFH stock
- Dream Finders Homes prices $300 million senior notes at 6.875%
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- United Homes Group Presents Poor Value Even After Extensive Decline In Share Price (UHG)
- Dream Finders Homes: Riding Out the Storm
- Dream Finders Homes (DFH): Land-Light Model Fairly Valued
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dream Finders earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Dream Finders Homes director Lovett sells $1.37m in stock
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Dream Finders Homes (DFH) Moves 13.0% Higher: Will This Strength Last?
- M/I Homes (MHO) Misses Q2 Earnings Estimates
- PulteGroup (PHM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dream Finders Homes (DFH) director Lovett sells $1.3 million in stock
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Dream Finders Homes CEO Zalupski sells $559k in shares
- PulteGroup: PBG Ratios Of Peers Show Better Value-To-Growth (NYSE:PHM)
- Dream Finders Homes: A Smart Strategy For Long-Term Buying (NYSE:DFH)
Faixa diária
27.89 28.80
Faixa anual
19.65 36.10
- Fechamento anterior
- 28.16
- Open
- 28.80
- Bid
- 28.14
- Ask
- 28.44
- Low
- 27.89
- High
- 28.80
- Volume
- 92
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- 4.22%
- Mudança de 6 meses
- 24.84%
- Mudança anual
- -21.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh