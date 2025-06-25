Валюты / DFH
DFH: Dream Finders Homes Inc Class A
28.36 USD 0.40 (1.39%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DFH за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.96, а максимальная — 29.25.
Следите за динамикой Dream Finders Homes Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DFH
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Lovett of Dream Finders Homes sells $3 million in shares
- Dream Finders Homes CEO Zalupski sells $543,720 in DFH stock
- Dream Finders Homes prices $300 million senior notes at 6.875%
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- United Homes Group Presents Poor Value Even After Extensive Decline In Share Price (UHG)
- Dream Finders Homes: Riding Out the Storm
- Dream Finders Homes (DFH): Land-Light Model Fairly Valued
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dream Finders earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Dream Finders Homes director Lovett sells $1.37m in stock
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Dream Finders Homes (DFH) Moves 13.0% Higher: Will This Strength Last?
- M/I Homes (MHO) Misses Q2 Earnings Estimates
- PulteGroup (PHM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dream Finders Homes (DFH) director Lovett sells $1.3 million in stock
- Dream Finders Homes Inc. (DFH) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Dream Finders Homes CEO Zalupski sells $559k in shares
- PulteGroup: PBG Ratios Of Peers Show Better Value-To-Growth (NYSE:PHM)
- Dream Finders Homes: A Smart Strategy For Long-Term Buying (NYSE:DFH)
Дневной диапазон
27.96 29.25
Годовой диапазон
19.65 36.10
- Предыдущее закрытие
- 28.76
- Open
- 28.87
- Bid
- 28.36
- Ask
- 28.66
- Low
- 27.96
- High
- 29.25
- Объем
- 729
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- 5.04%
- 6-месячное изменение
- 25.82%
- Годовое изменение
- -20.78%
