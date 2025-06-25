Währungen / DFH
DFH: Dream Finders Homes Inc Class A
28.37 USD 0.21 (0.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DFH hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.89 bis zu einem Hoch von 28.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dream Finders Homes Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DFH News
Tagesspanne
27.89 28.80
Jahresspanne
19.65 36.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.16
- Eröffnung
- 28.80
- Bid
- 28.37
- Ask
- 28.67
- Tief
- 27.89
- Hoch
- 28.80
- Volumen
- 388
- Tagesänderung
- 0.75%
- Monatsänderung
- 5.07%
- 6-Monatsänderung
- 25.87%
- Jahresänderung
- -20.75%
