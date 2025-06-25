KurseKategorien
Währungen / DFH
Zurück zum Aktien

DFH: Dream Finders Homes Inc Class A

28.37 USD 0.21 (0.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DFH hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.89 bis zu einem Hoch von 28.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dream Finders Homes Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFH News

Tagesspanne
27.89 28.80
Jahresspanne
19.65 36.10
Vorheriger Schlusskurs
28.16
Eröffnung
28.80
Bid
28.37
Ask
28.67
Tief
27.89
Hoch
28.80
Volumen
388
Tagesänderung
0.75%
Monatsänderung
5.07%
6-Monatsänderung
25.87%
Jahresänderung
-20.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K