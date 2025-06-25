通貨 / DFH
DFH: Dream Finders Homes Inc Class A
28.37 USD 0.21 (0.75%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DFHの今日の為替レートは、0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり27.89の安値と28.80の高値で取引されました。
Dream Finders Homes Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.89 28.80
1年のレンジ
19.65 36.10
- 以前の終値
- 28.16
- 始値
- 28.80
- 買値
- 28.37
- 買値
- 28.67
- 安値
- 27.89
- 高値
- 28.80
- 出来高
- 388
- 1日の変化
- 0.75%
- 1ヶ月の変化
- 5.07%
- 6ヶ月の変化
- 25.87%
- 1年の変化
- -20.75%
