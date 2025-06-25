Valute / DFH
DFH: Dream Finders Homes Inc Class A
27.54 USD 0.83 (2.93%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DFH ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.40 e ad un massimo di 28.43.
Segui le dinamiche di Dream Finders Homes Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DFH News
Intervallo Giornaliero
27.40 28.43
Intervallo Annuale
19.65 36.10
- Chiusura Precedente
- 28.37
- Apertura
- 27.70
- Bid
- 27.54
- Ask
- 27.84
- Minimo
- 27.40
- Massimo
- 28.43
- Volume
- 471
- Variazione giornaliera
- -2.93%
- Variazione Mensile
- 2.00%
- Variazione Semestrale
- 22.18%
- Variazione Annuale
- -23.07%
20 settembre, sabato