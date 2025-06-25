QuotazioniSezioni
DFH: Dream Finders Homes Inc Class A

27.54 USD 0.83 (2.93%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFH ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.40 e ad un massimo di 28.43.

Segui le dinamiche di Dream Finders Homes Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.40 28.43
Intervallo Annuale
19.65 36.10
Chiusura Precedente
28.37
Apertura
27.70
Bid
27.54
Ask
27.84
Minimo
27.40
Massimo
28.43
Volume
471
Variazione giornaliera
-2.93%
Variazione Mensile
2.00%
Variazione Semestrale
22.18%
Variazione Annuale
-23.07%
