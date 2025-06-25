FiyatlarBölümler
Dövizler / DFH
DFH: Dream Finders Homes Inc Class A

27.54 USD 0.83 (2.93%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DFH fiyatı bugün -2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.40 ve Yüksek fiyatı olarak 28.43 aralığında işlem gördü.

Dream Finders Homes Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
27.40 28.43
Yıllık aralık
19.65 36.10
Önceki kapanış
28.37
Açılış
27.70
Satış
27.54
Alış
27.84
Düşük
27.40
Yüksek
28.43
Hacim
471
Günlük değişim
-2.93%
Aylık değişim
2.00%
6 aylık değişim
22.18%
Yıllık değişim
-23.07%
21 Eylül, Pazar