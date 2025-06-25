货币 / DFH
DFH: Dream Finders Homes Inc Class A
28.36 USD 0.40 (1.39%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DFH汇率已更改-1.39%。当日，交易品种以低点27.96和高点29.25进行交易。
关注Dream Finders Homes Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
27.96 29.25
年范围
19.65 36.10
- 前一天收盘价
- 28.76
- 开盘价
- 28.87
- 卖价
- 28.36
- 买价
- 28.66
- 最低价
- 27.96
- 最高价
- 29.25
- 交易量
- 729
- 日变化
- -1.39%
- 月变化
- 5.04%
- 6个月变化
- 25.82%
- 年变化
- -20.78%
