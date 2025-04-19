- Visão do mercado
DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF
A taxa do DFAU para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.44 e o mais alto foi 45.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional US Core Equity Market ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAU hoje?
Hoje Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) está avaliado em 45.63. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 45.62, e o volume de negociação atingiu 564. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAU em tempo real.
As ações de Dimensional US Core Equity Market ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional US Core Equity Market ETF está avaliado em 45.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.26% e USD. Monitore os movimentos de DFAU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAU?
Você pode comprar ações de Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) pelo preço atual 45.63. Ordens geralmente são executadas perto de 45.63 ou 45.93, enquanto 564 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAU?
Investir em Dimensional US Core Equity Market ETF envolve considerar a faixa anual 33.07 - 46.01 e o preço atual 45.63. Muitos comparam 4.15% e 19.26% antes de enviar ordens em 45.63 ou 45.93. Estude as mudanças diárias de preço de DFAU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional US Core Equity Market ETF?
O maior preço de Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) no último ano foi 46.01. As ações oscilaram bastante dentro de 33.07 - 46.01, e a comparação com 45.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional US Core Equity Market ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional US Core Equity Market ETF?
O menor preço de Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) no ano foi 33.07. A comparação com o preço atual 45.63 e 33.07 - 46.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAU?
No passado Dimensional US Core Equity Market ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.62 e 15.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.62
- Open
- 45.56
- Bid
- 45.63
- Ask
- 45.93
- Low
- 45.44
- High
- 45.64
- Volume
- 564
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 4.15%
- Mudança de 6 meses
- 19.26%
- Mudança anual
- 15.26%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8