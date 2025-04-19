- Panorámica
DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF
El tipo de cambio de DFAU de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.45, mientras que el máximo ha alcanzado 45.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional US Core Equity Market ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFAU hoy?
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) se evalúa hoy en 45.53. El instrumento se negocia dentro de -0.20%; el cierre de ayer ha sido 45.62 y el volumen comercial ha alcanzado 152. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFAU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF?
Dimensional US Core Equity Market ETF se evalúa actualmente en 45.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.00% y USD. Monitoree los movimientos de DFAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFAU?
Puede comprar acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) al precio actual de 45.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.53 o 45.83, mientras que 152 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFAU?
Invertir en Dimensional US Core Equity Market ETF implica tener en cuenta el rango anual 33.07 - 46.01 y el precio actual 45.53. Muchos comparan 3.93% y 19.00% antes de colocar órdenes en 45.53 o 45.83. Estudie los cambios diarios de precios de DFAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF?
El precio más alto de Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) en el último año ha sido 46.01. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.07 - 46.01, una comparación con 45.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional US Core Equity Market ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF?
El precio más bajo de Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) para el año ha sido 33.07. La comparación con los actuales 45.53 y 33.07 - 46.01 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFAU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFAU?
En el pasado, Dimensional US Core Equity Market ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.62 y 15.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.62
- Open
- 45.53
- Bid
- 45.53
- Ask
- 45.83
- Low
- 45.45
- High
- 45.60
- Volumen
- 152
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 3.93%
- Cambio a 6 meses
- 19.00%
- Cambio anual
- 15.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8