DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF

45.53 USD 0.09 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFAU汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点45.45和高点45.60进行交易。

关注Dimensional US Core Equity Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFAU股票今天的价格是多少？

Dimensional US Core Equity Market ETF股票今天的定价为45.53。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为45.62，交易量达到152。DFAU的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional US Core Equity Market ETF股票是否支付股息？

Dimensional US Core Equity Market ETF目前的价值为45.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.00%和USD。实时查看图表以跟踪DFAU走势。

如何购买DFAU股票？

您可以以45.53的当前价格购买Dimensional US Core Equity Market ETF股票。订单通常设置在45.53或45.83附近，而152和0.00%显示市场活动。立即关注DFAU的实时图表更新。

如何投资DFAU股票？

投资Dimensional US Core Equity Market ETF需要考虑年度范围33.07 - 46.01和当前价格45.53。许多人在以45.53或45.83下订单之前，会比较3.93%和。实时查看DFAU价格图表，了解每日变化。

Dimensional US Core Equity Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional US Core Equity Market ETF的最高价格是46.01。在33.07 - 46.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional US Core Equity Market ETF的绩效。

Dimensional US Core Equity Market ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional US Core Equity Market ETF（DFAU）的最低价格为33.07。将其与当前的45.53和33.07 - 46.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFAU股票是什么时候拆分的？

Dimensional US Core Equity Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.62和15.00%中可见。

日范围
45.45 45.60
年范围
33.07 46.01
前一天收盘价
45.62
开盘价
45.53
卖价
45.53
买价
45.83
最低价
45.45
最高价
45.60
交易量
152
日变化
-0.20%
月变化
3.93%
6个月变化
19.00%
年变化
15.00%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8