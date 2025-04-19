DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF
今日DFAU汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点45.45和高点45.60进行交易。
关注Dimensional US Core Equity Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DFAU新闻
常见问题解答
DFAU股票今天的价格是多少？
Dimensional US Core Equity Market ETF股票今天的定价为45.53。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为45.62，交易量达到152。DFAU的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional US Core Equity Market ETF股票是否支付股息？
Dimensional US Core Equity Market ETF目前的价值为45.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.00%和USD。实时查看图表以跟踪DFAU走势。
如何购买DFAU股票？
您可以以45.53的当前价格购买Dimensional US Core Equity Market ETF股票。订单通常设置在45.53或45.83附近，而152和0.00%显示市场活动。立即关注DFAU的实时图表更新。
如何投资DFAU股票？
投资Dimensional US Core Equity Market ETF需要考虑年度范围33.07 - 46.01和当前价格45.53。许多人在以45.53或45.83下订单之前，会比较3.93%和。实时查看DFAU价格图表，了解每日变化。
Dimensional US Core Equity Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional US Core Equity Market ETF的最高价格是46.01。在33.07 - 46.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional US Core Equity Market ETF的绩效。
Dimensional US Core Equity Market ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional US Core Equity Market ETF（DFAU）的最低价格为33.07。将其与当前的45.53和33.07 - 46.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFAU股票是什么时候拆分的？
Dimensional US Core Equity Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.62和15.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.62
- 开盘价
- 45.53
- 卖价
- 45.53
- 买价
- 45.83
- 最低价
- 45.45
- 最高价
- 45.60
- 交易量
- 152
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 3.93%
- 6个月变化
- 19.00%
- 年变化
- 15.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8