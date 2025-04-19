- Panoramica
DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF
Il tasso di cambio DFAU ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.46 e ad un massimo di 45.60.
Segui le dinamiche di Dimensional US Core Equity Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DFAU News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFAU oggi?
Oggi le azioni Dimensional US Core Equity Market ETF sono prezzate a 45.52. Viene scambiato all'interno di -0.22%, la chiusura di ieri è stata 45.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 88. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional US Core Equity Market ETF pagano dividendi?
Dimensional US Core Equity Market ETF è attualmente valutato a 45.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAU.
Come acquistare azioni DFAU?
Puoi acquistare azioni Dimensional US Core Equity Market ETF al prezzo attuale di 45.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.52 o 45.82, mentre 88 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFAU?
Investire in Dimensional US Core Equity Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 33.07 - 46.01 e il prezzo attuale 45.52. Molti confrontano 3.90% e 18.98% prima di effettuare ordini su 45.52 o 45.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional US Core Equity Market ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional US Core Equity Market ETF nell'ultimo anno è stato 46.01. All'interno di 33.07 - 46.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional US Core Equity Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional US Core Equity Market ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) nel corso dell'anno è stato 33.07. Confrontandolo con gli attuali 45.52 e 33.07 - 46.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAU?
Dimensional US Core Equity Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.62 e 14.98%.
- Chiusura Precedente
- 45.62
- Apertura
- 45.56
- Bid
- 45.52
- Ask
- 45.82
- Minimo
- 45.46
- Massimo
- 45.60
- Volume
- 88
- Variazione giornaliera
- -0.22%
- Variazione Mensile
- 3.90%
- Variazione Semestrale
- 18.98%
- Variazione Annuale
- 14.98%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8