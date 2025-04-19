- Übersicht
DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF
Der Wechselkurs von DFAU hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.44 bis zu einem Hoch von 45.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional US Core Equity Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DFAU News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAU heute?
Die Aktie von Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) notiert heute bei 45.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.62 und das Handelsvolumen erreichte 564. Das Live-Chart von DFAU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAU Dividenden?
Dimensional US Core Equity Market ETF wird derzeit mit 45.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAU zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAU-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) zum aktuellen Kurs von 45.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.63 oder 45.93 platziert, während 564 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAU-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional US Core Equity Market ETF müssen die jährliche Spanne 33.07 - 46.01 und der aktuelle Kurs 45.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.15% und 19.26%, bevor sie Orders zu 45.63 oder 45.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional US Core Equity Market ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) im vergangenen Jahr lag bei 46.01. Innerhalb von 33.07 - 46.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional US Core Equity Market ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional US Core Equity Market ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) im Laufe des Jahres betrug 33.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.63 und der Spanne 33.07 - 46.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAU statt?
Dimensional US Core Equity Market ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.62 und 15.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.62
- Eröffnung
- 45.56
- Bid
- 45.63
- Ask
- 45.93
- Tief
- 45.44
- Hoch
- 45.64
- Volumen
- 564
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 4.15%
- 6-Monatsänderung
- 19.26%
- Jahresänderung
- 15.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8