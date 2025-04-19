КотировкиРазделы
DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF

45.52 USD 0.10 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFAU за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.46, а максимальная — 45.60.

Следите за динамикой Dimensional US Core Equity Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFAU сегодня?

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) сегодня оценивается на уровне 45.52. Инструмент торгуется в пределах -0.22%, вчерашнее закрытие составило 45.62, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional US Core Equity Market ETF?

Dimensional US Core Equity Market ETF в настоящее время оценивается в 45.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.98% и USD. Отслеживайте движения DFAU на графике в реальном времени.

Как купить акции DFAU?

Вы можете купить акции Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) по текущей цене 45.52. Ордера обычно размещаются около 45.52 или 45.82, тогда как 88 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFAU?

Инвестирование в Dimensional US Core Equity Market ETF предполагает учет годового диапазона 33.07 - 46.01 и текущей цены 45.52. Многие сравнивают 3.90% и 18.98% перед размещением ордеров на 45.52 или 45.82. Изучайте ежедневные изменения цены DFAU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional US Core Equity Market ETF?

Самая высокая цена Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) за последний год составила 46.01. Акции заметно колебались в пределах 33.07 - 46.01, сравнение с 45.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional US Core Equity Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional US Core Equity Market ETF?

Самая низкая цена Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) за год составила 33.07. Сравнение с текущими 45.52 и 33.07 - 46.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFAU?

В прошлом Dimensional US Core Equity Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.62 и 14.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.46 45.60
Годовой диапазон
33.07 46.01
Предыдущее закрытие
45.62
Open
45.56
Bid
45.52
Ask
45.82
Low
45.46
High
45.60
Объем
88
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
3.90%
6-месячное изменение
18.98%
Годовое изменение
14.98%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8