CotationsSections
Devises / DFAU
Retour à Actions

DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF

45.52 USD 0.10 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DFAU a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.46 et à un maximum de 45.60.

Suivez la dynamique Dimensional US Core Equity Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFAU Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DFAU aujourd'hui ?

L'action Dimensional US Core Equity Market ETF est cotée à 45.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.22%, a clôturé hier à 45.62 et son volume d'échange a atteint 88. Le graphique en temps réel du cours de DFAU présente ces mises à jour.

L'action Dimensional US Core Equity Market ETF verse-t-elle des dividendes ?

Dimensional US Core Equity Market ETF est actuellement valorisé à 45.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAU.

Comment acheter des actions DFAU ?

Vous pouvez acheter des actions Dimensional US Core Equity Market ETF au cours actuel de 45.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.52 ou de 45.82, le 88 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DFAU ?

Investir dans Dimensional US Core Equity Market ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.07 - 46.01 et le prix actuel 45.52. Beaucoup comparent 3.90% et 18.98% avant de passer des ordres à 45.52 ou 45.82. Consultez le graphique du cours de DFAU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional US Core Equity Market ETF ?

Le cours le plus élevé de Dimensional US Core Equity Market ETF l'année dernière était 46.01. Au cours de 33.07 - 46.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional US Core Equity Market ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional US Core Equity Market ETF ?

Le cours le plus bas de Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) sur l'année a été 33.07. Sa comparaison avec 45.52 et 33.07 - 46.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DFAU a-t-elle été divisée ?

Dimensional US Core Equity Market ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.62 et 14.98% après les opérations sur titres.

Range quotidien
45.46 45.60
Range Annuel
33.07 46.01
Clôture Précédente
45.62
Ouverture
45.56
Bid
45.52
Ask
45.82
Plus Bas
45.46
Plus Haut
45.60
Volume
88
Changement quotidien
-0.22%
Changement Mensuel
3.90%
Changement à 6 Mois
18.98%
Changement Annuel
14.98%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8