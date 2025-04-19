クォートセクション
通貨 / DFAU
DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF

45.53 USD 0.09 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFAUの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり45.45の安値と45.60の高値で取引されました。

Dimensional US Core Equity Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFAU株の現在の価格は？

Dimensional US Core Equity Market ETFの株価は本日45.53です。-0.20%内で取引され、前日の終値は45.62、取引量は152に達しました。DFAUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional US Core Equity Market ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional US Core Equity Market ETFの現在の価格は45.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.00%やUSDにも注目します。DFAUの動きはライブチャートで確認できます。

DFAU株を買う方法は？

Dimensional US Core Equity Market ETFの株は現在45.53で購入可能です。注文は通常45.53または45.83付近で行われ、152や0.00%が市場の動きを示します。DFAUの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFAU株に投資する方法は？

Dimensional US Core Equity Market ETFへの投資では、年間の値幅33.07 - 46.01と現在の45.53を考慮します。注文は多くの場合45.53や45.83で行われる前に、3.93%や19.00%と比較されます。DFAUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional US Core Equity Market ETFの株の最高値は？

Dimensional US Core Equity Market ETFの過去1年の最高値は46.01でした。33.07 - 46.01内で株価は大きく変動し、45.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional US Core Equity Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional US Core Equity Market ETFの株の最低値は？

Dimensional US Core Equity Market ETF(DFAU)の年間最安値は33.07でした。現在の45.53や33.07 - 46.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAUの動きはライブチャートで確認できます。

DFAUの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional US Core Equity Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.62、15.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.45 45.60
1年のレンジ
33.07 46.01
以前の終値
45.62
始値
45.53
買値
45.53
買値
45.83
安値
45.45
高値
45.60
出来高
152
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
3.93%
6ヶ月の変化
19.00%
1年の変化
15.00%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8