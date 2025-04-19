- 概要
DFAU: Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAUの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり45.45の安値と45.60の高値で取引されました。
Dimensional US Core Equity Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DFAU News
よくあるご質問
DFAU株の現在の価格は？
Dimensional US Core Equity Market ETFの株価は本日45.53です。-0.20%内で取引され、前日の終値は45.62、取引量は152に達しました。DFAUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional US Core Equity Market ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional US Core Equity Market ETFの現在の価格は45.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.00%やUSDにも注目します。DFAUの動きはライブチャートで確認できます。
DFAU株を買う方法は？
Dimensional US Core Equity Market ETFの株は現在45.53で購入可能です。注文は通常45.53または45.83付近で行われ、152や0.00%が市場の動きを示します。DFAUの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFAU株に投資する方法は？
Dimensional US Core Equity Market ETFへの投資では、年間の値幅33.07 - 46.01と現在の45.53を考慮します。注文は多くの場合45.53や45.83で行われる前に、3.93%や19.00%と比較されます。DFAUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional US Core Equity Market ETFの株の最高値は？
Dimensional US Core Equity Market ETFの過去1年の最高値は46.01でした。33.07 - 46.01内で株価は大きく変動し、45.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional US Core Equity Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional US Core Equity Market ETFの株の最低値は？
Dimensional US Core Equity Market ETF(DFAU)の年間最安値は33.07でした。現在の45.53や33.07 - 46.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAUの動きはライブチャートで確認できます。
DFAUの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional US Core Equity Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.62、15.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.62
- 始値
- 45.53
- 買値
- 45.53
- 買値
- 45.83
- 安値
- 45.45
- 高値
- 45.60
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 3.93%
- 6ヶ月の変化
- 19.00%
- 1年の変化
- 15.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8