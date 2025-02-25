- Visão do mercado
DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
A taxa do DFAC para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.29 e o mais alto foi 38.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DFAC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAC hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) está avaliado em 38.47. O instrumento é negociado dentro de 0.03%, o fechamento de ontem foi 38.46, e o volume de negociação atingiu 2101. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAC em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF está avaliado em 38.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.39% e USD. Monitore os movimentos de DFAC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAC?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) pelo preço atual 38.47. Ordens geralmente são executadas perto de 38.47 ou 38.77, enquanto 2101 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAC?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF envolve considerar a faixa anual 28.39 - 38.82 e o preço atual 38.47. Muitos comparam 3.03% e 16.82% antes de enviar ordens em 38.47 ou 38.77. Estude as mudanças diárias de preço de DFAC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
O maior preço de Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) no último ano foi 38.82. As ações oscilaram bastante dentro de 28.39 - 38.82, e a comparação com 38.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
O menor preço de Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) no ano foi 28.39. A comparação com o preço atual 38.47 e 28.39 - 38.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAC?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.46 e 12.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.46
- Open
- 38.42
- Bid
- 38.47
- Ask
- 38.77
- Low
- 38.29
- High
- 38.48
- Volume
- 2.101 K
- Mudança diária
- 0.03%
- Mudança mensal
- 3.03%
- Mudança de 6 meses
- 16.82%
- Mudança anual
- 12.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8