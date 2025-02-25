- Aperçu
DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
Le taux de change de DFAC a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.33 et à un maximum de 38.48.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAC Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFAC aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF est cotée à 38.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.16%, a clôturé hier à 38.46 et son volume d'échange a atteint 313. Le graphique en temps réel du cours de DFAC présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF est actuellement valorisé à 38.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAC.
Comment acheter des actions DFAC ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF au cours actuel de 38.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.40 ou de 38.70, le 313 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFAC ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.39 - 38.82 et le prix actuel 38.40. Beaucoup comparent 2.84% et 16.61% avant de passer des ordres à 38.40 ou 38.70. Consultez le graphique du cours de DFAC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF l'année dernière était 38.82. Au cours de 28.39 - 38.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) sur l'année a été 28.39. Sa comparaison avec 38.40 et 28.39 - 38.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFAC a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.46 et 12.18% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 38.46
- Ouverture
- 38.42
- Bid
- 38.40
- Ask
- 38.70
- Plus Bas
- 38.33
- Plus Haut
- 38.48
- Volume
- 313
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- 2.84%
- Changement à 6 Mois
- 16.61%
- Changement Annuel
- 12.18%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8