DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
Der Wechselkurs von DFAC hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.29 bis zu einem Hoch von 38.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DFAC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAC heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) notiert heute bei 38.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.46 und das Handelsvolumen erreichte 2101. Das Live-Chart von DFAC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAC Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF wird derzeit mit 38.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAC zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAC-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) zum aktuellen Kurs von 38.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.47 oder 38.77 platziert, während 2101 und 0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAC-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF müssen die jährliche Spanne 28.39 - 38.82 und der aktuelle Kurs 38.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.03% und 16.82%, bevor sie Orders zu 38.47 oder 38.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) im vergangenen Jahr lag bei 38.82. Innerhalb von 28.39 - 38.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) im Laufe des Jahres betrug 28.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.47 und der Spanne 28.39 - 38.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAC statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.46 und 12.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.46
- Eröffnung
- 38.42
- Bid
- 38.47
- Ask
- 38.77
- Tief
- 38.29
- Hoch
- 38.48
- Volumen
- 2.101 K
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 3.03%
- 6-Monatsänderung
- 16.82%
- Jahresänderung
- 12.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8