DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

38.38 USD 0.08 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFACの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり38.29の安値と38.48の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFAC株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFの株価は本日38.38です。-0.21%内で取引され、前日の終値は38.46、取引量は994に達しました。DFACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFの現在の価格は38.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.12%やUSDにも注目します。DFACの動きはライブチャートで確認できます。

DFAC株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFの株は現在38.38で購入可能です。注文は通常38.38または38.68付近で行われ、994や-0.10%が市場の動きを示します。DFACの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFAC株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFへの投資では、年間の値幅28.39 - 38.82と現在の38.38を考慮します。注文は多くの場合38.38や38.68で行われる前に、2.79%や16.55%と比較されます。DFACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFの株の最高値は？

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFの過去1年の最高値は38.82でした。28.39 - 38.82内で株価は大きく変動し、38.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFの株の最低値は？

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF(DFAC)の年間最安値は28.39でした。現在の38.38や28.39 - 38.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFACの動きはライブチャートで確認できます。

DFACの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.46、12.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.29 38.48
1年のレンジ
28.39 38.82
以前の終値
38.46
始値
38.42
買値
38.38
買値
38.68
安値
38.29
高値
38.48
出来高
994
1日の変化
-0.21%
1ヶ月の変化
2.79%
6ヶ月の変化
16.55%
1年の変化
12.12%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8