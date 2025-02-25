报价部分
货币 / DFAC
回到股票

DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

38.38 USD 0.08 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFAC汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点38.29和高点38.48进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFAC新闻

常见问题解答

DFAC股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF股票今天的定价为38.38。它在-0.21%范围内交易，昨天的收盘价为38.46，交易量达到994。DFAC的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF目前的价值为38.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.12%和USD。实时查看图表以跟踪DFAC走势。

如何购买DFAC股票？

您可以以38.38的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF股票。订单通常设置在38.38或38.68附近，而994和-0.10%显示市场活动。立即关注DFAC的实时图表更新。

如何投资DFAC股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF需要考虑年度范围28.39 - 38.82和当前价格38.38。许多人在以38.38或38.68下订单之前，会比较2.79%和。实时查看DFAC价格图表，了解每日变化。

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF的最高价格是38.82。在28.39 - 38.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF的绩效。

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF（DFAC）的最低价格为28.39。将其与当前的38.38和28.39 - 38.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFAC股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.46和12.12%中可见。

日范围
38.29 38.48
年范围
28.39 38.82
前一天收盘价
38.46
开盘价
38.42
卖价
38.38
买价
38.68
最低价
38.29
最高价
38.48
交易量
994
日变化
-0.21%
月变化
2.79%
6个月变化
16.55%
年变化
12.12%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8