DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
El tipo de cambio de DFAC de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.29, mientras que el máximo ha alcanzado 38.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DFAC News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFAC hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) se evalúa hoy en 38.38. El instrumento se negocia dentro de -0.21%; el cierre de ayer ha sido 38.46 y el volumen comercial ha alcanzado 994. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFAC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF se evalúa actualmente en 38.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.12% y USD. Monitoree los movimientos de DFAC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFAC?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) al precio actual de 38.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.38 o 38.68, mientras que 994 y -0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFAC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFAC?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF implica tener en cuenta el rango anual 28.39 - 38.82 y el precio actual 38.38. Muchos comparan 2.79% y 16.55% antes de colocar órdenes en 38.38 o 38.68. Estudie los cambios diarios de precios de DFAC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
El precio más alto de Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) en el último año ha sido 38.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.39 - 38.82, una comparación con 38.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
El precio más bajo de Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) para el año ha sido 28.39. La comparación con los actuales 38.38 y 28.39 - 38.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFAC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFAC?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 38.46 y 12.12% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 38.46
- Open
- 38.42
- Bid
- 38.38
- Ask
- 38.68
- Low
- 38.29
- High
- 38.48
- Volumen
- 994
- Cambio diario
- -0.21%
- Cambio mensual
- 2.79%
- Cambio a 6 meses
- 16.55%
- Cambio anual
- 12.12%
